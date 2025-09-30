Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войну

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом мирный план по Газе обеспечит прекращение огня, однако в нем есть детали, которые требуют прояснения и переговоров.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу Al Jazeera премьер-министр и глава МИД Катара Мохаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани.

"План Трампа обеспечивает главную цель - прекращения войны, но в нем есть вопросы, требующие прояснения и переговоров", - сказал он, подчеркнув, что катарские и египетские посредники, передавая документ ХАМАС, "четко дали понять, что главная цель - остановить войну".

По словам министра, вчера были представлены принципы плана, детали и способы реализации которого необходимо обсудить. Он отметил, что в частности уточнения требует вопрос вывода израильских войск.

Глава МИД Катара выразил надежду, что "все конструктивно отнесутся к плану и воспользуются возможностью положить конец войне".

Ранее мирный план Трампа по Газе был опубликован Белым домом после встречи американского лидера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последний поддержал инициативу США.

План, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию ХАМАС, допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации под руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета. Нетаньяху внес поправки в план: теперь поэтапный процесс вывода из Газы частей ЦАХАЛ напрямую увязывается с прогрессом в разоружении ХАМАС, а Израилю предоставляется право приостановить вывод войск.