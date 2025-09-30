Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войну

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом мирный план по Газе обеспечит прекращение огня, однако в нем есть детали, которые требуют прояснения и переговоров.

    Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу Al Jazeera премьер-министр и глава МИД Катара Мохаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани.

    "План Трампа обеспечивает главную цель - прекращения войны, но в нем есть вопросы, требующие прояснения и переговоров", - сказал он, подчеркнув, что катарские и египетские посредники, передавая документ ХАМАС, "четко дали понять, что главная цель - остановить войну".

    По словам министра, вчера были представлены принципы плана, детали и способы реализации которого необходимо обсудить. Он отметил, что в частности уточнения требует вопрос вывода израильских войск.

    Глава МИД Катара выразил надежду, что "все конструктивно отнесутся к плану и воспользуются возможностью положить конец войне".

    Ранее мирный план Трампа по Газе был опубликован Белым домом после встречи американского лидера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последний поддержал инициативу США.

    План, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию ХАМАС, допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации под руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета. Нетаньяху внес поправки в план: теперь поэтапный процесс вывода из Газы частей ЦАХАЛ напрямую увязывается с прогрессом в разоружении ХАМАС, а Израилю предоставляется право приостановить вывод войск.

    Qətərin baş naziri Trampın planının Qəzzada müharibəni dayandıracağına inanır

