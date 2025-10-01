İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Qətərin baş naziri Trampın planının Qəzzada müharibəni dayandıracağına inanır

    Digər ölkələr
    01 oktyabr, 2025
    • 00:18
    Qətərin baş naziri Trampın planının Qəzzada müharibəni dayandıracağına inanır

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza sülh planı atəşkəsi təmin edəcək, lakin o, aydınlaşdırma və danışıqlar tələb edən detalları ehtiva edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qətər Dövlətinin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman bin Casim Al Tani "Əl-Cəzirə" telekanalına müsahibəsində deyib.

    O, Qətər və Misir vasitəçilərinin sənədi HƏMAS-a təhvil verərkən əsas məqsədin müharibəni dayandırmaq olduğunu açıq şəkildə ortaya qoyduğunu vurğulayıb.

    Nazirin sözlərinə görə, dünən planın prinsipləri təqdim olunub, detalları və icra üsullarını müzakirə etmək lazımdır: "Xüsusilə İsrail qoşunlarının çıxarılması məsələsi aydınlıq tələb edir".

    Qətərin xarici işlər naziri ümid etdiyini bildirib ki, hamı plana konstruktiv yanaşacaq və müharibəni bitirmək üçün fürsətdən istifadə edəcək.

    Bundan əvvəl Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planı Amerika liderinin İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu ilə görüşündən sonra Ağ Ev tərəfindən dərc edilib.

    Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войну

