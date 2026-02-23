Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Премьер Канады посетит Индию, Австралию и Японию

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 16:34
    Премьер Канады посетит Индию, Австралию и Японию

    Премьер-министр Канады Марк Карни совершит поездку в Индию, Австралию и Японию с 26 февраля по 7 марта.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило канадское правительство.

    В ходе своих визитов в эти три страны Карни встретится с премьером Индии Нарендрой Моди, премьером Австралии Энтони Албаниз и премьером Японии Санаэ Такаичи.

    В правительстве заявили, что цель этих визитов - расширение партнерства в таких областях, как энергетика, технологии, искусственный интеллект и критически важные полезные ископаемые, и пр.

    Kanada Baş naziri Hindistan, Avstraliya və Yaponiyaya səfər edəcək
    Canada's Carney to visit India, Australia, and Japan

