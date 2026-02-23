Премьер Канады посетит Индию, Австралию и Японию
Другие страны
- 23 февраля, 2026
- 16:34
Премьер-министр Канады Марк Карни совершит поездку в Индию, Австралию и Японию с 26 февраля по 7 марта.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило канадское правительство.
В ходе своих визитов в эти три страны Карни встретится с премьером Индии Нарендрой Моди, премьером Австралии Энтони Албаниз и премьером Японии Санаэ Такаичи.
В правительстве заявили, что цель этих визитов - расширение партнерства в таких областях, как энергетика, технологии, искусственный интеллект и критически важные полезные ископаемые, и пр.
