İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kanada Baş naziri Hindistan, Avstraliya və Yaponiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 16:42
    Kanada Baş naziri Hindistan, Avstraliya və Yaponiyaya səfər edəcək

    Kanada Baş naziri Mark Karni fevralın 26-sından martın 7-nədək Hindistan, Avstraliya və Yaponiyada səfərdə olacaq.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kanada hökuməti məlumat yayıb.

    Həmin üç ölkəyə səfəri çərçivəsində Karni Hindistanın Baş naziri Narendra Modi, Avstraliyanın Baş naziri Entoni Albaniz və Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi ilə görüşəcək.

    Hökumətdən bildirilib ki, bu səfərlərin məqsədi energetika, texnologiyalar, süni intellekt və kritik əhəmiyyətli faydalı qazıntılar və s. kimi sahələrdə tərəfdaşlığın genişləndirilməsidir.

    Hindistan Avstraliya Yaponiya Kanada
    Премьер Канады посетит Индию, Австралию и Японию
    Canada's Carney to visit India, Australia, and Japan

    Son xəbərlər

    16:47

    Trampın Latın Amerikası əməliyyatı: Venesuela, Meksikadan sonra Kuba və Kolumbiyadır? - ŞƏRH

    Analitika
    16:44

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    16:42

    Kanada Baş naziri Hindistan, Avstraliya və Yaponiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    16:42

    Sumqayıtda partlamamış top mərmisi tapılıb

    Hadisə
    16:40

    Astarada narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    16:40

    Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu cari mövsüm dördüncü dəfə qırmızı vərəqə görüb

    Futbol
    16:23
    Foto

    Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb- RƏSMİ

    Sağlamlıq
    16:23

    Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    16:22

    Naxçıvanda 2015-2020-ci illərdə imzalanmış 10 fərman ləğv edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti