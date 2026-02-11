Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Премьер Канады отложил поездку в Мюнхен из-за стрельбы в школе

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 10:13
    Премьер Канады отложил поездку в Мюнхен из-за стрельбы в школе

    Премьер-министр Канады Марк Карни отложил поездку на форум по безопасности в Мюнхене из-за стрельбы в школе в Тамблер-Ридж.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на сообщение канцелярии премьера.

    "В связи с трагическими новостями из Тамблер-Ридж, Британская Колумбия, премьер-министр… временно приостанавливает свою запланированную поездку из страны",- сказано в сообщении.

    Карни планировал посетить Мюнхенский форум, чтобы "усилить и расширить сотрудничество Канады в сфере обороны", следует из сообщения.

    Мероприятие пройдет с 11 по 15 февраля, на нем будут присутствовать главы стран НАТО, ЕС и ООН.

    При стрельбе в старшей школе города Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек.

    Канада школа стрельба Марк Карни отмена визита
    Kanadanın Baş naziri ölkəsində yaşanan faciə səbəbindən səfərini təxirə salıb
    Carney suspends trip to Europe following B.C. school shooting
    Ты - Король

    Последние новости

    10:34

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили региональные вопросы

    В регионе
    10:34

    Начиная с сегодняшнего дня осадки прекратятся, температура повысится

    Экология
    10:28

    EIA понизило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

    Энергетика
    10:26

    Авиакомпания Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных 28 тыс. клиентов

    Другие страны
    10:13

    Премьер Канады отложил поездку в Мюнхен из-за стрельбы в школе

    Другие страны
    10:03
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил в Эр-Рияде перспективы развития сотрудничества с рядом стран

    Армия
    09:56

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:44
    Фото

    Вице-президент США с супругой посетили Аллею шехидов

    Внешняя политика
    09:35

    Цена золота выросла благодаря снижению доходности гособлигаций США

    Финансы
    Лента новостей