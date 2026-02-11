Премьер Канады отложил поездку в Мюнхен из-за стрельбы в школе

Премьер-министр Канады Марк Карни отложил поездку на форум по безопасности в Мюнхене из-за стрельбы в школе в Тамблер-Ридж.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на сообщение канцелярии премьера.

"В связи с трагическими новостями из Тамблер-Ридж, Британская Колумбия, премьер-министр… временно приостанавливает свою запланированную поездку из страны",- сказано в сообщении.

Карни планировал посетить Мюнхенский форум, чтобы "усилить и расширить сотрудничество Канады в сфере обороны", следует из сообщения.

Мероприятие пройдет с 11 по 15 февраля, на нем будут присутствовать главы стран НАТО, ЕС и ООН.

При стрельбе в старшей школе города Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек.