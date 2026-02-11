Kanadanın Baş naziri ölkəsində yaşanan faciə səbəbindən səfərini təxirə salıb
- 11 fevral, 2026
- 10:23
Kanadanın Baş naziri Mark Karni Tambler-Ricdəki məktəbdə baş verən atışma səbəbindən Münxenə səfərini təxirə salıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi Baş nazirin dəftərxanasının bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
"Tambler-Ric, Britaniya Kolumbiyasından gələn faciəli xəbərlərlə əlaqədar Baş nazir Mark Karni planlaşdırılmış xarici səfərini müvəqqəti təxirə salır",- məlumatda bildirilib.
Qeyd edilib ki, M.Karni Kanadanın müdafiə sahəsində əməkdaşlığını gücləndirmək və genişləndirmək üçün Müxendə keçiriləcək təhlükəsizlik forumunu ziyarət etməyi planlaşdırırdı.
Tədbir fevralın 11-dən 15-dək keçiriləcək, burada NATO, Avropa İttifaqı və BMT ölkələrinin rəhbərləri iştirak edəcək.
Xatırladaq ki, Kanadanın Britaniya Kolumbiyası əyalətinin Tambler-Ric şəhərindəki orta məktəbdə baş verən atışma nəticəsində 10 nəfər ölüb.