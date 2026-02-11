İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Kanadanın Baş naziri ölkəsində yaşanan faciə səbəbindən səfərini təxirə salıb

    • 11 fevral, 2026
    • 10:23
    Kanadanın Baş naziri ölkəsində yaşanan faciə səbəbindən səfərini təxirə salıb

    Kanadanın Baş naziri Mark Karni Tambler-Ricdəki məktəbdə baş verən atışma səbəbindən Münxenə səfərini təxirə salıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi Baş nazirin dəftərxanasının bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Tambler-Ric, Britaniya Kolumbiyasından gələn faciəli xəbərlərlə əlaqədar Baş nazir Mark Karni planlaşdırılmış xarici səfərini müvəqqəti təxirə salır",- məlumatda bildirilib.

    Qeyd edilib ki, M.Karni Kanadanın müdafiə sahəsində əməkdaşlığını gücləndirmək və genişləndirmək üçün Müxendə keçiriləcək təhlükəsizlik forumunu ziyarət etməyi planlaşdırırdı.

    Tədbir fevralın 11-dən 15-dək keçiriləcək, burada NATO, Avropa İttifaqı və BMT ölkələrinin rəhbərləri iştirak edəcək.

    Xatırladaq ki, Kanadanın Britaniya Kolumbiyası əyalətinin Tambler-Ric şəhərindəki orta məktəbdə baş verən atışma nəticəsində 10 nəfər ölüb.

