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Премьер Израиля проведет совещание с силовиками после взрывов в Иерусалиме

Премьер Израиля проведет совещание с силовиками после взрывов в Иерусалиме Премьер Израиля Яир Лапид проведет совещание с руководством силовиков в комплексе Минобороны в Тель-Авиве после взрывов в Иерусалиме.
Другие страны
23 ноября 2022 г. 11:20
Премьер Израиля проведет совещание с силовиками после взрывов в Иерусалиме

Премьер Израиля Яир Лапид проведет совещание с руководством силовиков в комплексе Минобороны в Тель-Авиве после взрывов в Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Яир Лапид проведет оперативное совещание с министром обороны Бени Ганцем, министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом, главой Совета по национальной безопасности Эялем Хулатой, генеральным инспектором полиции Яаковом Шабтаем, главой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) Роненом Баром, заместителем начальника Генштаба армии Амиром Барамом", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Baş naziri Qüdsdəki partlayışlardan sonra güc qurumlarının rəhbərliyi ilə görüşəcək
Версия на английском языке Israeli PM to hold meeting with security forces after Jerusalem bombings

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