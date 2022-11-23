Премьер Израиля проведет совещание с силовиками после взрывов в Иерусалиме

Премьер Израиля проведет совещание с силовиками после взрывов в Иерусалиме

Премьер Израиля Яир Лапид проведет совещание с руководством силовиков в комплексе Минобороны в Тель-Авиве после взрывов в Иерусалиме.

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Премьер Израиля Яир Лапид проведет совещание с руководством силовиков в комплексе Минобороны в Тель-Авиве после взрывов в Иерусалиме. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьера. "Премьер-министр Яир Лапид проведет оперативное совещание с министром обороны Бени Ганцем, министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом, главой Совета по национальной безопасности Эялем Хулатой, генеральным инспектором полиции Яаковом Шабтаем, главой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) Роненом Баром, заместителем начальника Генштаба армии Амиром Барамом", - говорится в заявлении. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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