Премьер Гренландии: Мы выбираем Данию, а не США

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ предпочел бы Данию Соединенным Штатам, если бы такой выбор пришлось делать "здесь и сейчас".

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании.

Это самое жесткое и однозначное заявление представителя полуавтономной датской территории с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии острова.

Трамп утверждает, что США необходимо "владеть" Гренландией для защиты от России и Китая. Белый дом ранее допускал возможность покупки острова, при этом не исключив и силовой сценарий его присоединения.

Дания, являющаяся союзником США по НАТО, в свою очередь предупредила, что применение военной силы означало бы конец трансатлантического оборонного альянса. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что такой шаг поставил бы под угрозу саму основу системы коллективной безопасности.