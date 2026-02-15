США начали переброску военного снаряжения в Нигерию

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    США приступили к переброске грузов военного назначения на северо-восток Нигерии, где идет борьба с террористическими группировками.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Vanguard со ссылкой на источник в Генштабе ВС Нигерии.

    Согласно информации, не менее трех самолетов военно-транспортной авиации доставили партию снаряжения, в том числе боеприпасы, на базу ВС Нигерии в штате Борно, По данным издания, это лишь первые из целой серии подобных авиарейсов.

    "По итогам переговоров между Нигерией и США американское правительство не только направит нам военнослужащих, но и окажет необходимую тыловую поддержку, включая поставки боеприпасов, для борьбы с повстанцами", - отметил источник.

    Ранее сообщалось, что США отправят 200 военнослужащих на борьбу с терроризмом в Нигерии. По словам представителя Минобороны западноафриканской страны генерал-майора Самаилы Убы, они займутся обучением нигерийских коллег, а в боевых действиях участвовать не будут. Обозреватели отмечают, что США планируют создать на северо-востоке Нигерии базу своих разведывательных военных дронов для слежения за обстановкой в зоне Сахеля после того, как они лишились такой базы в соседнем Нигере.

