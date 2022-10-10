Премьер Франции созывает экстренное совещание из-за проблем с поставками топлива

Премьер-министр Франции Элизабет Борн проведет экстренное совещание с участием профильных министров в понедельник вечером на фоне проблем с поставками топлива в стране из-за забастовки сотрудников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Премьер-министр Франции Элизабет Борн проведет экстренное совещание с участием профильных министров в понедельник вечером на фоне проблем с поставками топлива в стране из-за забастовки сотрудников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

По его данным, встреча пройдет в Матиньонском дворце - резиденции премьера - в 21:00 по местному времени (23:00, бакинское время). Во встрече примут участие глава МВД Франции Жеральд Дарманен, министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон, официальный представитель правительства Оливье Веран, а также министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше, которая в воскресенье объявила об уходе на самоизоляцию из-за положительного анализа на коронавирус и, очевидно, будет участвовать удаленно.

Отметим, что ранее сотрудники нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) TotalEnergies и Esso-ExxonMobil во Франции, с конца сентября требующие повышения зарплат из-за роста инфляции, решили продлить забастовку до 11 октября. Это произошло после провала переговоров с руководством затронутых забастовкой НПЗ. Кроме того, с 11 октября к движению присоединятся сотрудники 15 автозаправок дочерней компании Argedis (дочерней компании TotalEnergies).