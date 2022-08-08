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Премьер Финляндии поддержала ограничение туризма из России на уровне ЕС

Премьер Финляндии поддержала ограничение туризма из России на уровне ЕС Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает ограничения в отношении российских туристов в республике и других странах Евросоюза.
Другие страны
8 августа 2022 г. 20:37
Премьер Финляндии поддержала ограничение туризма из России на уровне ЕС

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает ограничения в отношении российских туристов в республике и других странах Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в понедельник в интервью телекомпании Yle.

По ее словам, неправильно, что в то время, когда Россия ведет спецоперацию в Украине, россияне могут путешествовать по Европе, быть туристами.

"Надеюсь, что государства ЕС примут совместное решение [по ограничению туризма из РФ], поскольку финскую границу можно пересечь по визе любой страны Шенгенской зоны", - сказала Марин.

По ее словам, "данный вопрос будет подниматься более решительно на будущих заседаниях Европейского совета": "Мое личное мнение заключается в том, что туризм должен быть ограничен", - добавила финский лидер.

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