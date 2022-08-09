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Премьер Эстонии: ЕС пора прекратить выдачу виз россиянам

Премьер Эстонии: ЕС пора прекратить выдачу виз россиянам Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза (ЕС) прекратить выдавать россиянам туристические визы.
Другие страны
9 августа 2022 г. 13:18
Премьер Эстонии: ЕС пора прекратить выдачу виз россиянам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза (ЕС) прекратить выдавать россиянам туристические визы.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, она заявила, что поездки в Европу — "это привилегия, а не право человека".

"Авиасообщение с Россией прекращено. Это означает, что, пока страны шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи РФ - Финляндия, Эстония, Латвия, которые являются единственными точками въезда. Пора прекращать туризм из России уже сейчас",— написала она в Twitter.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд россиянам и выслать уже прибывших вне зависимости от их отношения к военной операции на Украине.

С предложением ограничить гражданам РФ выдачу шенгена неоднократно выступала Польша. Латвия, Литва, Чехия и Эстония уже приостановили выдачу виз россиянам. Дания и Нидерланды больше не выдают краткосрочные визы. Власти Германии же намерены упростить въезд российским правозащитникам, активистам и журналистам.

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Версия на азербайджанском языке Estoniya Baş naziri: “Aİ ölkələri rusiyalı turistlərə viza verilməsini dayandırmalıdır”

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