Премьер Дании совершит визит в Великобританию
Другие страны
- 21 января, 2026
- 17:04
Премьер Дании Метте Фредериксен завтра, 22 января, совершит визит в Великобританию.
Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом в парламенте заявил премьер Великобритании Кир Стармер.
"Мы продолжим конструктивное взаимодействие. За последние дни я получил множество международных звонков, а премьер Дании прибывает завтра в Соединенное Королевство для двусторонних переговоров", - отметил он.
