Премьер Дании совершит визит в Великобританию

Премьер Дании Метте Фредериксен завтра, 22 января, совершит визит в Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом в парламенте заявил премьер Великобритании Кир Стармер.

"Мы продолжим конструктивное взаимодействие. За последние дни я получил множество международных звонков, а премьер Дании прибывает завтра в Соединенное Королевство для двусторонних переговоров", - отметил он.