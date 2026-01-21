Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Премьер Дании совершит визит в Великобританию

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 17:04
    Премьер Дании совершит визит в Великобританию

    Премьер Дании Метте Фредериксен завтра, 22 января, совершит визит в Великобританию.

    Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом в парламенте заявил премьер Великобритании Кир Стармер.

    "Мы продолжим конструктивное взаимодействие. За последние дни я получил множество международных звонков, а премьер Дании прибывает завтра в Соединенное Королевство для двусторонних переговоров", - отметил он.

    Кир Стармер Великобритания Дания Метте Фредериксен визит

    Последние новости

    17:16

    Азербайджан существенно увеличил импорт золота из Великобритании

    Бизнес
    17:14

    Число жертв пожара в ТЦ в Карачи возросло до 60 человек

    Другие страны
    17:11

    Рютте указал на рост угроз со стороны России для стран НАТО

    Другие страны
    17:04

    Премьер Дании совершит визит в Великобританию

    Другие страны
    16:58

    Сарван Агаев: Объем воды в водохранилищах Азербайджана достиг 16,5 млрд кубометров

    Инфраструктура
    16:50

    В Дагестане школьный сторож ударил ножом 16-летнего подростка

    В регионе
    16:37

    Европол закрыл свыше 20 крупных нарколабораторий в ряде стран ЕС

    Другие страны
    16:29

    Прокуратура Баку обеспечила в 2025 году возмещение ущерба на 8 млн манатов

    Происшествия
    16:28

    Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

    Другие страны
    Лента новостей