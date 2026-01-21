İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 21 yanvar, 2026
    • 17:17
    Danimarkanın Baş naziri Britaniyaya səfər edəcək

    Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen yanvarın 22-də Böyük Britaniyaya səfər edəcək.

    "Report"un Britaniya mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin Baş naziri Kir Starmer parlamentdə bildirib.

    "Biz konstruktiv əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Son günlərdə mən çoxsaylı beynəlxalq zənglər almışam, Danimarkanın Baş naziri isə sabah ikitərəfli danışıqlar üçün Birləşmiş Krallığa gəlir", - o qeyd edib.

