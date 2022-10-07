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Премьер Чехии: ЕС должен продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву

Премьер Чехии: ЕС должен продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву Евросоюз должен продолжать оказывать Украине военную и экономическую поддержку, а также выполнять взятые на себя финансовые обязательства перед украинской стороной.
Другие страны
7 октября 2022 г. 13:28
Премьер Чехии: ЕС должен продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву

Евросоюз должен продолжать оказывать Украине военную и экономическую поддержку, а также выполнять взятые на себя финансовые обязательства перед украинской стороной.

Как передает Report, об этом написал в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Он уточнил, что 9 млрд евро, которые ЕС намерен предоставить Украине в качестве кредитов, должны быть направлены украинской стороне в полном объеме.

"Мы должны рассматривать и другие варианты помощи Украине. Она очень храбро сражается, но без нашей помощи ей не справиться. Очень важно помочь Украине. Без мира и стабильности в Европе не будет процветания", - отметил он.

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Версия на английском языке Czech PM: EU must continue to provide military and financial assistance to Kyiv

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