Премьер Чехии: ЕС должен продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву

Евросоюз должен продолжать оказывать Украине военную и экономическую поддержку, а также выполнять взятые на себя финансовые обязательства перед украинской стороной.

Евросоюз должен продолжать оказывать Украине военную и экономическую поддержку, а также выполнять взятые на себя финансовые обязательства перед украинской стороной.

Как передает Report, об этом написал в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Он уточнил, что 9 млрд евро, которые ЕС намерен предоставить Украине в качестве кредитов, должны быть направлены украинской стороне в полном объеме.

"Мы должны рассматривать и другие варианты помощи Украине. Она очень храбро сражается, но без нашей помощи ей не справиться. Очень важно помочь Украине. Без мира и стабильности в Европе не будет процветания", - отметил он.