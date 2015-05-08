В Пакистане объявлен траур по погибшим в крушении Ми-17

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф объявил в стране однодневный траур в связи с крушением вертолета Ми-17, в результате которого, по последним данным, погибли семь человек. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу пакистанское издание DAWN.

Шариф также выразил соболезнования родным и близким погибших, и обеспокоенность состоянием пострадавших. Кроме того, как пишет издание, премьер распорядился предоставить пострадавшим дипломатам лучшую медицинскую помощь.

Пакистанский премьер-министр направил на место катастрофы самолеты и вертолеты для эвакуации раненых и погибших.

Вертолет Ми-17 с 11 иностранцами на борту в пятницу совершил жесткую посадку на здание школы на северо-востоке Пакистана и загорелся. Глава межведомственной пресс-службы пакистанской армии, генерал Асиф Баджва подтвердил, что в результате авиакатастрофы погибли семь человек, четверо иностранцев - послы Норвегии и Филиппин, супруги послов Индонезии и Малайзии, а также трое пакистанцев - двое пилотов и один член экипажа.

Иностранная делегация летела на трех вертолетах в регион Гилгит-Балтистан на север страны. По информации СМИ, в составе делегации были представители 37 стран.