​Премьер-министр Норвегии извинилась за дискриминацию цыган

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг извинилась за дискриминацию цыган в период перед началом Второй мировой войны и после.

Как передает Report, кроме того, она пообещала выплатить им компенсации.

"Настало время рассчитаться за эту темную страницу нашей истории. Государство признает свою ответственность за совершенные ошибки и несправедливое отношение к норвежским цыганам", — сказала Солберг.

В феврале правительство Норвегии выпустило доклад, в котором сказано, что в 1930-х годах цыганам, имеющим норвежское подданство, запрещалось возвращаться в эту страну, после того как они выезжали за границу (в то время диаспора насчитывала от 100 до 150 человек). Впоследствии 62 цыгана, не сумевших вернуться в Норвегию, умерли в нацистских концлагерях.

Кроме того, в течение десяти лет после войны выжившим в концлагерях цыганам также запрещалось возвращаться в Норвегию.

Норвежская диаспора цыган, которая насчитывает около 500 человек, с 1990-х годов выступает за получение компенсаций.