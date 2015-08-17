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    Премьер Ирака упразднил 11 министерских постов

    План Абади предусматривает в том числе упразднение постов трех заместителей премьер-министра

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер Абади в рамках управленческой реформы сократил число министерских постов в стране с 33 до 22, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си. 

    Абади объявил о ликвидации 11 министерских портфелей в рамках серии реформ, направленных на борьбу с коррупцией и повышение эффективности государственного управления.

    План Абади предусматривает в том числе упразднение постов трех заместителей премьер-министра.

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