Премьер Ирака упразднил 11 министерских постов

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер Абади в рамках управленческой реформы сократил число министерских постов в стране с 33 до 22, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

Абади объявил о ликвидации 11 министерских портфелей в рамках серии реформ, направленных на борьбу с коррупцией и повышение эффективности государственного управления.

План Абади предусматривает в том числе упразднение постов трех заместителей премьер-министра.