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    Премьер Бахрейна объявил о роспуске правительства

    Такое решение глава правительства принял в связи с прошедшими выборами в Палату депутатов

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Бахрейна шейх Халифа бен Сальман Аль Халифа объявил о роспуске правительства королевства, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

    Такое решение глава правительства принял в связи с прошедшими выборами в Палату депутатов, передает BahrainNewsAgency.

    «Согласно 33 статье конституции, в которой говорится об отставке правительства с началом работы нового парламента, я подам прошение об отставке кабинета Его величеству королю Хамаду», — говорится в заявлении премьера.

    В субботу, 29 ноября, в королевстве прошел второй тур всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования большинство мест в парламенте — 27 заняли депутаты-сунниты, 14 кресел досталось шиитам.

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