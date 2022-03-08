Предвыборная кампания в Туркменистане близка к завершению

В Ашхабаде прошли встречи избирателей столицы с кандидатами в президенты Туркменистана, баллотирующимися от инициативных групп граждан - Бердымамметом Гурбановым, главврачом санатория «Аваза» в Балканской области и Максатом Одешовым, председателем районно

В Ашхабаде прошли встречи избирателей столицы с кандидатами в президенты Туркменистана, баллотирующимися от инициативных групп граждан - Бердымамметом Гурбановым, главврачом санатория «Аваза» в Балканской области и Максатом Одешовым, председателем районного комитета Демпартии Туркменистана в Дашогузском регионе.

Как сообщает Report, они ознакомили представителей электората с основными моментами своих предвыборных программ и обозначили свое видение ключевых задач национального развития в целом и по ряду ведущих отраслей, а также во внешней политике.

Претенденты на высший государственный пост ответили на вопросы избирателей, рассказав о том, какие преобразования они намерены воплощать в жизнь по конкретным направлениям.

Выборы президента Туркменистана пройдут в субботу, 12 марта. 11 марта, перед голосованием, будет «день тишины». За ходом избирательной кампании следят 2726 национальных наблюдателей и международные миссии.