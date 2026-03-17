Представительство ООН поздравило Азербайджан с "Торпаг чершенбеси"
- 17 марта, 2026
- 09:25
Представительство ООН в Азербайджане поздравило страну с "Илахыр чершенбе" ("Торпаг чершенбеси" или Вторник земли).
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице представительства в соцсети "Х".
"Поздравляем Азербайджан с "Торпаг чершенбеси", последним вторником перед Новрузом, символизирующим пробуждение земли и обновление жизни с приходом весны. ООН в Азербайджане желает всем изобилия, надежды и процветания", - говорится в сообщении.
Happy Torpaq Charshanba (Earth Tuesday)! 🌱— UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) March 17, 2026
The final Tuesday before Novruz, Torpaq Charshanba symbolizes the awakening of the earth and the renewal of life with the arrival of spring.
The UN in Azerbaijan wishes everyone abundance, hope, and prosperity. 🌿✨#TorpaqÇərşənbəsi… pic.twitter.com/UbaOxPjl1U