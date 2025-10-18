Представители КНР и США договорились о проведении нового раунда консультаций
- 18 октября, 2025
- 15:49
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, также являющийся координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, в субботу по видеосвязи провел переговоры с главой американского Минфина Скоттом Бессентом.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
В разговоре также принял участие торговый представитель США Джеймисон Грир, в ходе которого стороны договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических консультаций.
При этом не указывается когда могут пройти консультации.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации договоренностей, ранее достигнутых главами двух государств в ходе их телефонных переговоров с начала этого года, а также по важным вопросам относительно двусторонних торгово-экономических связей.
Отметим, что ранее Бессент заявил о том, что США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары, чтобы дать сторонам возможность обсудить торговые вопросы.