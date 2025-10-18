Представители КНР и США договорились о проведении нового раунда консультаций

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, также являющийся координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, в субботу по видеосвязи провел переговоры с главой американского Минфина Скоттом Бессентом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

В разговоре также принял участие торговый представитель США Джеймисон Грир, в ходе которого стороны договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических консультаций.

При этом не указывается когда могут пройти консультации.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации договоренностей, ранее достигнутых главами двух государств в ходе их телефонных переговоров с начала этого года, а также по важным вопросам относительно двусторонних торгово-экономических связей.

Отметим, что ранее Бессент заявил о том, что США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары, чтобы дать сторонам возможность обсудить торговые вопросы.