    Представители КНР и США договорились о проведении нового раунда консультаций

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 15:49
    Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, также являющийся координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, в субботу по видеосвязи провел переговоры с главой американского Минфина Скоттом Бессентом.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    В разговоре также принял участие торговый представитель США Джеймисон Грир, в ходе которого стороны договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических консультаций.

    При этом не указывается когда могут пройти консультации.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации договоренностей, ранее достигнутых главами двух государств в ходе их телефонных переговоров с начала этого года, а также по важным вопросам относительно двусторонних торгово-экономических связей.

    Отметим, что ранее Бессент заявил о том, что США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары, чтобы дать сторонам возможность обсудить торговые вопросы.

    Китай США торговые переговоры импортные пошлины

    Лента новостей