İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Çin və ABŞ nümayəndələri məsləhətləşmələrin yeni raundu ilə bağlı razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2025
    • 16:25
    Çin və ABŞ nümayəndələri məsləhətləşmələrin yeni raundu ilə bağlı razılığa gəliblər

    Çin Dövlət Şurasının baş nazirinin müavini He Lifen bu gün ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessentlə videobağlantı vasitəsilə danışıqlar aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.

    H.Lifen həm də Çin tərəfdən ABŞ ilə Çin arasında iqtisadi-ticari əlaqələr üzrə koordinatordur.

    Danışıqlarda həmçinin ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi Ceymison Qrir də iştirak edib. Tərəflər iqtisadi-ticari məsləhətləşmələrin yeni raundunun mümkün qədər tez bir zamanda keçirilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Bununla yanaşı, bu ilin əvvəlindən bəri aparılmış telefon danışıqları zamanı iki dövlətin başçıları arasında əvvəllər əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi, eləcə də ikitərəfli iqtisadi-ticari əlaqələrlə bağlı mühüm məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Çin ABŞ məsləhətləşmə
    Представители КНР и США договорились о проведении нового раунда консультаций
    Chinese vice premier, US Treasury chief to hold new round of economic talks next week

    Son xəbərlər

    16:56

    Banqladeşdə aeroportda yanğın səbəbindən uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    16:51

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    16:50
    Foto

    Dövlət YUĞ Teatrı Meksikada keçirilən beynəlxalq festivalda Azərbaycanı təmsil edib

    İncəsənət
    16:43

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Şəki"ni məğlub edib

    Komanda
    16:41

    Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını 39 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    16:36
    Foto

    Azərbaycan millisi yoxlama görüşündə "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub

    Futbol
    16:30

    Azərbaycan Premyer Liqasında daha bir matç keçirilib

    Futbol
    16:25

    Çin və ABŞ nümayəndələri məsləhətləşmələrin yeni raundu ilə bağlı razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    16:08

    Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən azad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti