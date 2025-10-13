Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Бессент: США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 17:14
    США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары, чтобы дать сторонам возможность обсудить торговые вопросы.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox Business заявил министр финансов Скотт Бессент.

    "Я верю, что Китай открыт к обсуждению этого вопроса, а если нет - у нас есть собственные рычаги, которые мы можем использовать",- сказал он.

    Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что повысит тарифы с 1 ноября.

    Бессент также предположил, что встреча Трампа и лидером КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее все же состоится.

    Скотт Бессент США КНР импортные пошлины

