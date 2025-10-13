Бессент: США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары

США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары, чтобы дать сторонам возможность обсудить торговые вопросы.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox Business заявил министр финансов Скотт Бессент.

"Я верю, что Китай открыт к обсуждению этого вопроса, а если нет - у нас есть собственные рычаги, которые мы можем использовать",- сказал он.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что повысит тарифы с 1 ноября.

Бессент также предположил, что встреча Трампа и лидером КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее все же состоится.