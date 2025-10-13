Бессент: США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 17:14
США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары, чтобы дать сторонам возможность обсудить торговые вопросы.
Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox Business заявил министр финансов Скотт Бессент.
"Я верю, что Китай открыт к обсуждению этого вопроса, а если нет - у нас есть собственные рычаги, которые мы можем использовать",- сказал он.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что повысит тарифы с 1 ноября.
Бессент также предположил, что встреча Трампа и лидером КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее все же состоится.
Последние новости
17:45
Военное крыло ХАМАС сегодня передаст Израилю тела четырех погибших заложниковДругие страны
17:40
Бессент: Шатдаун уже начинает влиять на экономику СШАДругие страны
17:37
Кошта: ЕС полностью поддерживает план Трампа по Газе и готов внести свой вкладДругие страны
17:31
Германия планирует приобрести более 400 БТР за 7 млрд евроДругие страны
17:20
Представитель ПФЛ получил назначение на матч итальянского клуба в Лиге ЕвропыФутбол
17:14
Бессент: США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товарыДругие страны
17:14
Трамп отправился из Израиля в ЕгипетДругие страны
17:03
СМИ: Президент Мадагаскара покинул страну на французском военном самолетеДругие страны
16:56