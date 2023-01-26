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Представители G7 обсудили координацию экономической помощи Украине

Представители G7 обсудили координацию экономической помощи Украине Представители стран Группы семи (G7) в четверг в рамках первого заседания Руководящего комитета межведомственной координационной платформы доноров Украины обсудили экономическую помощь Киеву.
Другие страны
26 января 2023 г. 18:50
Представители G7 обсудили координацию экономической помощи Украине

Представители стран Группы семи (G7) в четверг в рамках первого заседания Руководящего комитета межведомственной координационной платформы доноров Украины обсудили экономическую помощь Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Представители стран G7, правительства Украины и международных финансовых институтов обсудили, как лучше координировать экономическую поддержку для неотложных финансовых потребностей Украины и будущих усилий по восстановлению и реконструкции [ее] экономики. Они обязались тесно взаимодействовать с украинскими властями, чтобы определять, расставлять приоритеты и придерживаться стратегических экономических потребностей [Киева], продвигать устремления Украины в плане реформ, оказывать экономическую помощь", - сказано в сообщении.

Сопредседателями на встрече выступили зампомощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл, курирующий вопросы международной экономики, министр финансов Украины Сергей Марченко и представитель Еврокомиссии Герт-Ян Купман. "Сотрудничество продолжится в предстоящие недели, следующая встреча <...> комитета пройдет в марте", - добавили в Белом доме.

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