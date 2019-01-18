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    Представитель КНДР прибыл на переговоры в Вашингтон

    Завотделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибыл с визитом в Вашингтон, его самолёт приземлился в аэропорту имени Даллеса

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибыл с визитом в Вашингтон, его самолёт приземлился в аэропорту имени Даллеса, передаёт Report со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

    Предполагается, что он проведёт переговоры с главой Госдепа Майком Помпео, а основной темой станет организация второй встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

    Также возможно, что Ким Ён Чхоль встретится с самим Трампом и передаст ему письмо от северокорейского лидера.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын написал Трампу письмо.

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