Представитель КНДР прибыл на переговоры в Вашингтон

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибыл с визитом в Вашингтон, его самолёт приземлился в аэропорту имени Даллеса, передаёт Report со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Предполагается, что он проведёт переговоры с главой Госдепа Майком Помпео, а основной темой станет организация второй встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Также возможно, что Ким Ён Чхоль встретится с самим Трампом и передаст ему письмо от северокорейского лидера.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын написал Трампу письмо.