Представитель ЦАХАЛ назвал маловероятным отправку войск в Иран
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 13:10
Израильские военные готовятся к затяжной кампании против Ирана, которая может продлиться несколько недель, но развертывание сухопутных войск маловероятно.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил во вторник журналистам представитель Армии обороны Израиля Надава Шошани.
"Мы подготовили общий план на несколько недель", - заявил подполковник Шошани на онлайн-брифинге, добавив, что продолжительность военной кампании может измениться в зависимости от развития событий.
Он также заявил о прогрессе с начала операции. На вопрос о возможности переброски сухопутных войск Израиля в Иран Шошани ответил, что это маловероятно.
"Я не думаю, что это очень вероятно на данный момент для израильских сил", - сказал он.
