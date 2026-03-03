İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İsrail Müdafiə Ordusu İranla bağlı əməliyyatın müddətini açıqlayıb

    • 03 mart, 2026
    • 13:32
    İsrail Müdafiə Ordusu İranla bağlı əməliyyatın müddətini açıqlayıb

    İsrail hərbçiləri İrana qarşı bir neçə həftə davam edə biləcək uzunmüddətli əməliyyata hazırlaşır, lakin quru qoşunlarının yerləşdirilməsi ehtimalı azdır.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun nümayəndəsi Nadav Şoşani jurnalistlərə bəyanat verib.

    "Biz bir neçə həftəlik ümumi plan hazırlamışıq", - N.Şoşani onlayn brifinqdə bildirib.

    O əlavə edib ki, hərbi əməliyyatın müddəti hadisələrin gedişatından asılı olaraq dəyişə bilər.

    N.Şoşani, həmçinin əməliyyatın başlanğıcından bəri əldə edilən irəliləyişdən danışıb. İsrail quru qoşunlarının İrana göndərilməsi ehtimalı barədə suala Şoşani bu ehtimalın az olduğunu bildirib.

    "Hazırkı mərhələdə bunun İsrail qüvvələri üçün çox ehtimal olunan variant olduğunu düşünmürəm", – o bildirib.

    Представитель ЦАХАЛ назвал маловероятным отправку войск в Иран
    IDF says ground troop deployment to Iran 'unlikely' amid ongoing campaign

