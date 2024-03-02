Председательство в Совбезе ООН перешло к Японии

Председательство в Совете Безопасности ООН (СБ) перешло от Гайаны к Японии.

Председательство в Совете Безопасности ООН (СБ) перешло от Гайаны к Японии.

Как передает американское бюро Report, с марта Япония будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Постоянный представитель Японии при ООН Ямадзаки Казуюки проинформировал журналистов в штаб-квартире о мероприятиях, которые предстоит провести его стране в марте.

Он сообщил, что в ходе председательства в Совете Безопасности ООН в этом месяце Япония обратит внимание на вопросы, связанные с ядерным оружием и миротворцами, а продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке будет в повестке дня Совета Безопасности.