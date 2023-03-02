Председательство в Совбезе ООН перешло к Мозамбику

1 марта председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Мальты к Республике Мозамбик.

1 марта председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Мальты к Республике Мозамбик.

Как сообщает американское бюро Report , делегация африканской страны впервые в своей истории возглавила Совбез.

Постоянный представитель Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсу представил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке программу деятельности на предстоящий месяц.

Посол сообщил, что дебаты, которые состоятся в Совете Безопасности в марте, будут посвящены борьбе с терроризмом путем укрепления регионального сотрудничества с ООН, предотвращению угроз глобальному миру и безопасности.

Он также отметил, что в течение месяца будет уделено внимание российско-украинской войне.

"Мы являемся одной из стран, наиболее пострадавших в результате этой войны. Стремительный рост цен на энергоносители и продовольствие в мире сказался и на нашей стране. Наша позиция в плане происходящего – принципиальная позиция, закрепленная в нашей Конституции. Мозамбик отдает приоритет поддержанию мира", - добавил Педро Комиссарио Афонсу.

Отметим, что глава Совета Безопасности ООН, должность, которую на месяц занимает глава делегации одного из государств-членов Совбеза создана статьей 30 Устава ООН. Согласно "Временным правилам процедуры Совета Безопасности" устанавливается ежемесячная ротация должности между членами Совбеза в алфавитном порядке по названию страны на английском языке. Не реже чем раз в две недели председатель по необходимости или по требованию члена Совета созывает заседания Совета Безопасности (за исключением двух периодических заседаний в год).

Председатель открывает и ведет совещания Совбеза и подписывает официальные отчеты Совета.