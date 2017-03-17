Председатель Президиума БиГ: Евросоюз достаточно устойчив даже после кризисов

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "ЕС может быть зонтом и щитом для всех европейских стран. Я настроен оптимистично относительно будущего ЕС. С точки зрения экономики и безопасности я не вижу причин для распада ЕС".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич на панели "Будущее Европы" в рамках V Бакинского Глобального форума.

По его словам, сегодня все страны-члены ЕС удовлетворены уровнем экономических отношений внутри союза и экономической составляющей.

"Экономика не является причиной для внутренней турбулентности внутри Европы, она за пределами этих обсуждений. Сегодня еврозона достаточно устойчива даже после кризисов в Испании и Греции, евро стабилен", - подчеркнул председатель Президиума Боснии и Герцеговины.

М. Иванич отметил, что еще одним доводом относительно сохранения ЕС является вопрос безопасности.

"Некоторые считают, что страны, находящиеся в изоляции, смогут успешно справиться с проблемами миграции и терроризма, к чему я отношусь крайне скептически", - сказал он.