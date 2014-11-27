Председатель ОБСЕ призвал расследовать инцидент с обстрелом мониторинговой миссии на Украине

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер призвал расследовать инцидент с обстрелом сотрудников мониторинговой миссии организации в Украине. Как сообщает Report, Д. Буркхалтер выразил глубокую обеспокоенность произошедшим.

"Безопасность и свобода передвижения наблюдателей должны быть гарантированы", - говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ. - Без этого они не смогут выполнять свой мандат - объективно наблюдать и докладывать о происходящем, а также облегчать диалог между сторонами в этом кризисе".

26 ноября наблюдатели миссии ОБСЕ, в которую входит гражданский персонал из 40 государств, подверглись обстрелу примерно в 50 км к северо-востоку от Донецка. Никто из наблюдателей не пострадал.