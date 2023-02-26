Председатель Ассоциации матерей Сребреницы: Должна быть обеспечена справедливость Ходжалы

Справедливость должна быть обеспечена в отношении Ходжалы.

Справедливость должна быть обеспечена в отношении Ходжалы, для жертв и пострадавших в результате этой трагедии.

Как передает Report, об этом на круглом столе с участием представителей международной коалиции "Ходжалы: признай ради примирения", где обсуждались мир и переходное правосудие, заявила правозащитница и председатель Ассоциации матерей Сребреницы Мунира Субашич.

“Трагедии в Ходжалы и в Сребреннице, по сути, являются одним и тем же преступлением….Вчера у нас была возможность пообщаться с выжившими после трагедии Ходжалы... Мы встретили мать, которая попала в плен с ребенком, услышали историю музыканта, на глазах у которого застрелили жену и познакомились с полицейским, который спас десятки невинных людей, - сказала Субашич.

Она добавила, что мир должен помнить о трагедии Ходжалы, не забывать об этих злодеяниях: "То, что произошло в Серебренице, послужило уроком для мира. Мы не должны забывать об истории, о людях, которые там погибли".

Дискуссия была организована Евразийским региональным центром (ЕРЦ) Молодежного форума исламского сотрудничества.