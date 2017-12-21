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    Предотвращение конфликтов станет одним из приоритетов работы Генассамблеи ООН в следующем году

    Мирослав Лайчак подвел итоги основной части 72-й сессии ГА ООН

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Вопрос миграции - в числе приоритетных направлений работы Генеральной Ассамблеи ООН в новом году.  Как сообщает Report, об этом заявил председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак, выступая в штаб-квартире ООН на итоговой пресс-конференции. 

    Мирослав Лайчак подвел итоги основной части 72-й сессии и объявил о приоритетах в новом году. 

    По его словам,  другими  важными направлениями работы в следующем году станут предотвращение конфликтов и миростроительство. Также председатель 72-й сессии ГА ООН  сообщил о намерении провести заседание по финансированию развития. 

    Поводя итоги основной части 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, Мирослав Лайчак сообщил, что в рамках основных комитетов было одобрено более 200 резолюций. Большая часть из них уже утверждена на пленарном заседании Ассамблеи. 

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