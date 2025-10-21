Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера

Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку перед выборами нового премьер-министра, которые пройдут 21 октября в нижней палате парламента.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Исиба пробыл на посту премьер-министра Японии 386 дней.

Через несколько часов ключевая нижняя палата парламента соберется на внеочередную сессию, в ходе которой новый председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити будет избрана премьер-министром, став первой в истории Японии женщиной-премьером. За день до голосования ЛДП, не имеющая большинства в парламенте, смогла заключить альянс с консервативной партией "Общество обновления Японии", что гарантировало Такаити избрание.

Затем в течение дня Санаэ Такаити сформирует новое правительство. По данным японских СМИ, министром иностранных дел должен стать Тосимицу Мотэги, который уже занимал эту должность в период с 2019 по 2021 год. Мотэги был одним из конкурентов Такаити на выборах нового главы ЛДП. Еще один ее оппонент на внутрипартийных выборах - 44-летний Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - ред.), как сообщается, займет пост министра обороны, став самым молодым главной японского оборонного ведомства.