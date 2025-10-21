Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 05:18
    Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера

    Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку перед выборами нового премьер-министра, которые пройдут 21 октября в нижней палате парламента.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

    Исиба пробыл на посту премьер-министра Японии 386 дней.

    Через несколько часов ключевая нижняя палата парламента соберется на внеочередную сессию, в ходе которой новый председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити будет избрана премьер-министром, став первой в истории Японии женщиной-премьером. За день до голосования ЛДП, не имеющая большинства в парламенте, смогла заключить альянс с консервативной партией "Общество обновления Японии", что гарантировало Такаити избрание.

    Затем в течение дня Санаэ Такаити сформирует новое правительство. По данным японских СМИ, министром иностранных дел должен стать Тосимицу Мотэги, который уже занимал эту должность в период с 2019 по 2021 год. Мотэги был одним из конкурентов Такаити на выборах нового главы ЛДП. Еще один ее оппонент на внутрипартийных выборах - 44-летний Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - ред.), как сообщается, займет пост министра обороны, став самым молодым главной японского оборонного ведомства.

    Япония Сигэру Исиба отставка правительства
    Yaponiya hökuməti yeni Baş nazirin seçilməsi ərəfəsində istefa verib

    Последние новости

    05:49

    WSJ: Банки США пытаются получить гарантии на кредит Аргентине в $20 млрд

    Другие страны
    05:18

    Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера

    Другие страны
    04:51

    Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U16

    Футбол
    04:25

    Британские войска смогут сбивать беспилотники над военными объектами

    Другие страны
    03:43

    Сенат США вновь не принял законопроект о финансах для правительства

    Другие страны
    03:11

    Мака Бочоришвили: Грузия намерена углубить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    02:50
    Фото

    Делегация Милли Меджлиса Азербайджана посетила Колумбию

    Милли Меджлис
    02:26

    Трамп: Демократы вскоре поддержат меры по прекращению шатдауна в США

    Другие страны
    01:40

    Трамп подтвердил начало работ по строительству нового банкетного зала - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей