İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Yaponiya hökuməti yeni Baş nazirin seçilməsi ərəfəsində istefa verib

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 05:22
    Yaponiya hökuməti yeni Baş nazirin seçilməsi ərəfəsində istefa verib

    Yaponiyada oktyabrın 21-də parlamentin aşağı palatasında keçiriləcək yeni baş nazir seçkiləri öncəsi Siqeru İsibanın başçılıq etdiyi bütün hökumət istefa verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə hökumətin Dəftərxanası məlumat yayıb.

    İsiba 386 gün Yaponiyanın Baş naziri vəzifəsində çalışıb.

    Bir neçə saatdan sonra parlamentin əsas aşağı palatası növbədənkənar sessiyaya toplanacaq və sessiya zamanı Liberal Demokrat Partiyasının (LDP) yeni sədri Sanae Takaiti Baş nazir seçiləcək. O, Yaponiyanın ilk qadın Baş naziri olacaq. Səsvermədən bir gün əvvəl parlamentdə çoxluğa malik olmayan LDP mühafizəkar Takaitinin seçilməsinə zəmanət verən "Yaponiya Yeniləşmə Cəmiyyəti" Partiyası ilə alyans yaratmağa nail olub.

    Bundan sonra Sanae Takaiti gün ərzində yeni hökuməti formalaşdıracaq. Yaponiya mətbuatının yazdığına görə, 2019-2021-ci illərdə bu vəzifədə olan Tosimitsu Moteqinin xarici işlər naziri olacağı gözlənilir. Moteqi LDP seçkilərində Takaitinin rəqiblərindən biri idi.

    Yaponiya baş nazir seçki
    Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера

    Son xəbərlər

    05:50

    ABŞ bankları Argentinaya 20 milyard dollar kredit vermək zəmanəti üçün mübarizə aparır

    Digər ölkələr
    05:22

    Yaponiya hökuməti yeni Baş nazirin seçilməsi ərəfəsində istefa verib

    Digər ölkələr
    04:51

    Britaniya qoşunları PUA-ları hərbi obyektlər üzərindən vura biləcəklər

    Digər ölkələr
    04:17

    ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşməsi haqqında qanun layihəsini yenə qəbul etməyib

    Digər ölkələr
    03:49

    Ronaldunun oğlu ilk dəfə Portuqaliyanın U16 yığmasına çağırılıb

    Futbol
    03:09

    Tramp: Demokratlar tezliklə şatdaun əleyhinə tədbirləri dəstəkləyəcəklər

    Digər ölkələr
    02:38

    Gürcüstan XİN: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindəyik

    Region
    02:23

    Tramp Ağ Evin yeni banket zalının inşasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:56
    Foto

    Milli Məclisin üzvləri Kolumbiyada parlament rəsmiləri ilə görüşüblər

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti