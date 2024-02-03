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Правительство Северной Ирландии впервые в истории возглавили националисты

Правительство Северной Ирландии впервые в истории возглавили националисты Национал-республиканская партия "Шинн фейн" впервые в истории возглавила правительство Северной Ирландии.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 20:35
Правительство Северной Ирландии впервые в истории возглавили националисты

Национал-республиканская партия "Шинн фейн" впервые в истории возглавила правительство Северной Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе транслируемого в прямом эфире заседания Ассамблеи (регионального парламента) глава "Шинн фейн" в Северной Ирландии Мишель О'Нил была номинирована и назначена на пост первого министра региона.

Демократической юнионистской партии (ДЮП) придется выступить в качестве младшего члена правящей коалиции. Согласно действующему в Северной Ирландии принципу разделения власти между националистами и юнионистами заместителем О'Нил стала Эмма Литтл-Пенгелли из ДЮП. В ходе заседания была также утверждена кандидатура спикера Ассамблеи - ветерана британской политики Эдвина Путса, возглавлявшего ДЮП с мая по июнь 2021 года.

Еще в мае 2022 года "Шинн фейн", выступающая за объединение Ирландии, впервые в истории одержала победу на выборах в Ассамблею, тогда как юнионисты показали лишь второй результат. Год спустя партия получила большинство мандатов на выборах в местные органы власти, что также произошло в первый раз. Однако больше 1,5 года коалиционное правительство региона не удавалось сформировать из-за позиции ДЮП, которая отказывалась от сотрудничества с "Шинн фейн" в знак протеста против положений протокола по Северной Ирландии, подписанного Лондоном и Брюсселем в рамках соглашения о Brexit.

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