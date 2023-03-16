О нас

Правительство Финляндии удивилось запросу Украины о передаче поездов Allegro

Правительство Финляндии удивилось запросу Украины о передаче поездов Allegro Запрос Украины, касающийся передачи ей поездов Allegro, которые курсируют между Хельсинки и Санкт-Петербургом, поставил в тупик финские власти.
Другие страны
16 марта 2023 г. 10:30
Правительство Финляндии удивилось запросу Украины о передаче поездов Allegro

Запрос Украины, касающийся передачи ей поездов Allegro, которые курсируют между Хельсинки и Санкт-Петербургом, поставил в тупик финские власти.

Как передает Report, об этом сообщает издание Demokraatti.

Уточняется, что финская железнодорожная государственная компания VR получила запрос от "Украинских железных дорог" на передачу четырех поездов Allegro.

"Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство страны", - следует из статьи.

При этом подчеркивается, что на письменный ответ украинских чиновников финскому государству надо будет дать ответ в связи с серьезностью документа.

Поезда являются собственностью Финляндии только наполовину, так как принадлежат компании "Карельские поезда". Организация основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR. Для подобной передачи состав потребуется от российской стороны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Finland surprized by Ukraine’s demand to transfer Allegro trains to Kyiv

Экслюзивные новости

Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi