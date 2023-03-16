Правительство Финляндии удивилось запросу Украины о передаче поездов Allegro

Запрос Украины, касающийся передачи ей поездов Allegro, которые курсируют между Хельсинки и Санкт-Петербургом, поставил в тупик финские власти.

Запрос Украины, касающийся передачи ей поездов Allegro, которые курсируют между Хельсинки и Санкт-Петербургом, поставил в тупик финские власти.

Как передает Report, об этом сообщает издание Demokraatti.

Уточняется, что финская железнодорожная государственная компания VR получила запрос от "Украинских железных дорог" на передачу четырех поездов Allegro.

"Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство страны", - следует из статьи.

При этом подчеркивается, что на письменный ответ украинских чиновников финскому государству надо будет дать ответ в связи с серьезностью документа.

Поезда являются собственностью Финляндии только наполовину, так как принадлежат компании "Карельские поезда". Организация основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR. Для подобной передачи состав потребуется от российской стороны.