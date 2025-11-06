Правительство Чехии подало в отставку

Правительство Чехии премьер-министра Петра Фиалы подало в отставку.

Как передает Report, об этом сообщил глава Кабмина, слова которого привело агентство ČTK.

Ранее президент страны Петр Павел поручил сформировать новое правительство лидеру оппозиционной правой партии ANO Андрею Бабишу.

Согласно конституции, отставку примет президен, а действующие министры будут уполномочены временно исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.