Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Президент Чехии поручил лидеру правой партии Бабишу сформировать правительство

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 17:23
    Президент Чехии поручил лидеру правой партии Бабишу сформировать правительство

    Президент Чехии Петр Павел поручил сформировать новое правительство лидеру оппозиционной правой партии ANO Андрею Бабишу.

    Как передает Report, об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на отдел коммуникаций канцелярии президента страны.

    В ходе встречи, которая длилась более часа, Бабиш сообщил президенту о подготовке коалиционного соглашения и программного заявления будущего правительства, особенно в сферах внешней политики. К концу недели лидер ANO пообещал завершить эту работу.

    Отметим, что по итогам прошедших 3-4 октября парламентских выборов данная политическая сила получила рекордные для страны 35% голосов избирателей.

    Чехия Андрей Бабиш Петр Павел

    Последние новости

    18:05

    Счетная палата выявила в "Азеристиликтеджхизат" неучтенные котельные и активы

    Финансы
    17:57

    Юрий Гусев: Украинские дети навсегда сохранят в памяти доброту азербайджанского народа

    Внешняя политика
    17:56
    Фото

    В Азербайджане прошел инфотур для туркомпаний из Китая и Южной Кореи

    Туризм
    17:50

    У берегов Гваделупы произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Азербайджан принял очередную группу украинских детей для реабилитации

    Социальная защита
    17:43

    Счетная палата выявила нарушения в управлении средствами "Азеристиликтеджхизат"

    Финансы
    17:24

    СП Азербайджана: Себестоимость теплоснабжения для населения выше тарифа более чем в 2 раза

    Финансы
    17:23

    В Ереване планируют обсудить транзит азербайджанских и турецких грузов через Армению

    В регионе
    17:23

    Президент Чехии поручил лидеру правой партии Бабишу сформировать правительство

    Другие страны
    Лента новостей