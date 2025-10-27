Президент Чехии поручил лидеру правой партии Бабишу сформировать правительство

Президент Чехии Петр Павел поручил сформировать новое правительство лидеру оппозиционной правой партии ANO Андрею Бабишу.

Как передает Report, об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на отдел коммуникаций канцелярии президента страны.

В ходе встречи, которая длилась более часа, Бабиш сообщил президенту о подготовке коалиционного соглашения и программного заявления будущего правительства, особенно в сферах внешней политики. К концу недели лидер ANO пообещал завершить эту работу.

Отметим, что по итогам прошедших 3-4 октября парламентских выборов данная политическая сила получила рекордные для страны 35% голосов избирателей.