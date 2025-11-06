Çexiya hökuməti istefa verib
- 06 noyabr, 2025
- 16:34
Çexiyanın Baş naziri Petr Fialanın rəhbərlik etdiyi hökumət istefa verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Nazirlər Kabinetinin rəhbəri bildirib və onun sözlərini ČTK agentliyi yayıb.
Daha əvvəl ölkə Prezidenti Petr Pavel müxalifətdəki sağçı ANO partiyasının lideri Andrey Babişə yeni hökumətin formalaşdırılmasını tapşırıb.
Konstitusiyaya əsasən, istefanı Prezident qəbul edəcək və hazırkı nazirlər yeni hökumət təyin edilənə qədər müvəqqəti olaraq öz vəzifələrini icra etməyə səlahiyyətli olacaqlar.
