    Правительство Австралии пересмотрит закон об оружии на фоне произошедшего теракта

    • 15 декабря, 2025
    • 09:26
    Правительство Австралии пересмотрит закон об оружии на фоне произошедшего теракта

    Правительство Австралии планирует пересмотреть закон об оружии после теракта на пляже Бонди-Бич в Сиднее в воскресенье.

    Как передает Report, об этом сообщают австралийские СМИ.

    Отмечается, что обсуждаемые правительством инициативы будут предусматривать возможность установления лимита на число единиц оружия, разрешенных к владению или лицензированию для одного лица, а также введение регулярной проверки действующих лицензий.

    "Обстоятельства людей могут меняться, они могут радикализироваться. Поэтому лицензии не должны выдаваться пожизненно. Если нам нужно ужесточить правила, я к этому полностью готов", - цитируют СМИ заявление премьер-министра страны Энтони Албаниз.

    Отметим, что в результате теракта в Сиднее умерли 16 человек, включая одного из предполагаемых стрелков. Еще 38 раненых находятся в больнице, состояние семерых из них оценивается как критическое. Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей теракта связан с террористической группировкой ИГИЛ.

    Лента новостей