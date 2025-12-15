Правительство Австралии пересмотрит закон об оружии на фоне произошедшего теракта

Правительство Австралии планирует пересмотреть закон об оружии после теракта на пляже Бонди-Бич в Сиднее в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщают австралийские СМИ.

Отмечается, что обсуждаемые правительством инициативы будут предусматривать возможность установления лимита на число единиц оружия, разрешенных к владению или лицензированию для одного лица, а также введение регулярной проверки действующих лицензий.

"Обстоятельства людей могут меняться, они могут радикализироваться. Поэтому лицензии не должны выдаваться пожизненно. Если нам нужно ужесточить правила, я к этому полностью готов", - цитируют СМИ заявление премьер-министра страны Энтони Албаниз.

Отметим, что в результате теракта в Сиднее умерли 16 человек, включая одного из предполагаемых стрелков. Еще 38 раненых находятся в больнице, состояние семерых из них оценивается как критическое. Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей теракта связан с террористической группировкой ИГИЛ.