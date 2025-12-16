Speedtest: Скорость интернета в Азербайджане выросла за год, но позиции в рейтинге изменились

Азербайджан в ноябре снизил позиции в рейтинге скорости фиксированного интернета, несмотря на рост показателей за год.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, по средней скорости фиксированного широкополосного интернета (86,15 Мбит/с) страна опустилась на одну позицию по сравнению с октябрем и заняла 85-е место среди 154 государств.

При этом по сравнению с показателем годичной давности (62,69 Мбит/с) средняя скорость фиксированного интернета в Азербайджане выросла на 37,4%.

По этому параметру страна опередила Турцию, Иран, Грузию, Армению, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Лидером рейтинга в ноябре стал Сингапур (407,05 Мбит/с), последнее место заняла Сирия (3,63 Мбит/с).

По скорости мобильного интернета Азербайджан, напротив, улучшил позицию, поднявшись на одну строчку и заняв 52-е место среди 103 стран со средней скоростью 83,37 Мбит/с. Первое место в этом сегменте заняли Объединенные Арабские Эмираты (672,68 Мбит/с), последнее - Боливия (14,35 Мбит/с).

В отчетном месяце Баку улучшил позицию в рейтинге городов по скорости фиксированного интернета, поднявшись на одну строчку и заняв 115-е место среди 200 городов с показателем 85,88 Мбит/с. Лидером стал чилийский Вальпараисо (415,37 Мбит/с), замкнул рейтинг сирийский Алеппо (2,85 Мбит/с).

В то же время по скорости мобильного интернета столица Азербайджана опустилась на одну позицию и заняла 80-е место среди 150 городов со скоростью 104,70 Мбит/с. Лидером стал Абу-Даби (773,59 Мбит/с), последнее место занял Ла-Пас в Боливии (10,24 Мбит/с).