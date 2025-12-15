WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Avstraliya hökuməti silah əldə edilməsi barədə qanunu yenidən nəzərdən keçirəcək

    Avstraliya hökuməti dekabrın 14-ü Sidneydəki Bondi-Biç çimərliyində baş verən terror hadisəsindən sonra silah əldə etmək barədə qanunu yenidən nəzərdən keçirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avstraliya KİV-i məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, hökumət tərəfindən müzakirə edilən təşəbbüslər bir şəxs üçün sahib olunmasına və ya lisenziyalaşdırılmasına icazə verilən silah sayına limit qoyulmasını, habelə mövcud lisenziyaların müntəzəm yoxlanılmasının tətbiqini nəzərdə tutacaq.

    "İnsanların vəziyyəti dəyişə bilər, onlar radikallaşa bilərlər. Buna görə də lisenziyalar ömürlük verilməməlidir. Əgər qaydaları sərtləşdirmək lazımdırsa, mən buna tam hazıram", - KİV ölkənin Baş naziri Entoni Albanizin bəyanatından sitat gətirib.

    Qeyd edək ki, Sidneydə törədilən terror aktında ölənlərin sayı 16 nəfərə çatıb. Daha 38 nəfər xəstəxanadadır, onlardan 7-sinin vəziyyəti kritik qiymətləndirilir. Avstraliya polisi güman edir ki, terror hücumunun icraçılarından biri İŞİD terror qrupu ilə əlaqəlidir.

    Правительство Австралии пересмотрит закон об оружии на фоне произошедшего теракта

