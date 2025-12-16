Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Камбодже около 130 тыс. детей покинули дома из-за конфликта с Таиландом

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 10:35
    В Камбодже около 130 тыс. детей покинули дома из-за конфликта с Таиландом

    Вооруженное противостояние на границе с Таиландом привело вынудило сотни тысяч мирных жителей Камбоджи покинуть свои дома в поисках безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на Khmer Times, об этом сообщил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра.

    "Более 127 тыс. детей бежали вместе с родителями и семьями, оставив свои дома и учебу", - отметил он.

    По официальным данным на 16 декабря, приблизительно 422,7 тысяч жителей из шести приграничных провинций Камбоджи были вынуждены покинуть места постоянного проживания из-за обострения конфликта. Около 344 тысяч из них - женщины и дети.

    Декабрьская эскалация насилия уже привела к трагическим последствиям - в Камбодже, по последним данным, погибли 15 мирных жителей, еще 76 человек получили ранения. Повреждения получили 42 жилых дома, несколько религиозных объектов, а также городская и дорожная инфраструктура.

    Камбоджа Таиланд конфликт дети эвакуация эскалация граница
    Kambocada 130 minə yaxın uşaq evlərini tərk edib

    Последние новости

    11:31

    Назван объем инвестиций членов MÜSİAD в экономику Азербайджана

    Бизнес
    11:30

    Министр: Энергетика и горнодобыча остаются ключевыми направлениями азербайджанских инвестиций в Пакистан - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:29

    Азербайджан увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 7%

    Энергетика
    11:28

    АБР намерен ускорить инвестиции частного сектора в природные решения в Азербайджане

    Финансы
    11:28

    В России школьник напал с ножом на других учащихся, есть раненые

    Другие страны
    11:26

    В Азербайджане вдвое увеличилось производство ветровой энергии

    Энергетика
    11:25

    Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: один погибший и 6 раненых

    Другие страны
    11:22

    АБР одобрил два проекта техпомощи для Азербайджана

    Финансы
    11:20

    В Азербайджане задержан мужчина, собравший 200 тыс. манатов, спекулируя на больных детях

    Происшествия
    Лента новостей