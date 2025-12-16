В Камбодже около 130 тыс. детей покинули дома из-за конфликта с Таиландом

Вооруженное противостояние на границе с Таиландом привело вынудило сотни тысяч мирных жителей Камбоджи покинуть свои дома в поисках безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Khmer Times, об этом сообщил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра.

"Более 127 тыс. детей бежали вместе с родителями и семьями, оставив свои дома и учебу", - отметил он.

По официальным данным на 16 декабря, приблизительно 422,7 тысяч жителей из шести приграничных провинций Камбоджи были вынуждены покинуть места постоянного проживания из-за обострения конфликта. Около 344 тысяч из них - женщины и дети.

Декабрьская эскалация насилия уже привела к трагическим последствиям - в Камбодже, по последним данным, погибли 15 мирных жителей, еще 76 человек получили ранения. Повреждения получили 42 жилых дома, несколько религиозных объектов, а также городская и дорожная инфраструктура.