Россия заявила о похищении трех своих граждан в Мьянме

Россия заявила о похищении трех своих граждан на территории Мьянмы, которые, по предварительной информации, находились в стране для работы в мошеннических кол-центрах.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Мьянме.

Согласно информации, об этом стало известно после обращений от их родственников и знакомых.

"По всем случаям направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы. С целью оперативного поиска и оказания помощи российским гражданам посольство поддерживает контакт с местными органами власти", - говорится в сообщении.

Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число.