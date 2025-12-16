Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Россия заявила о похищении трех своих граждан в Мьянме

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 10:40
    Россия заявила о похищении трех своих граждан в Мьянме

    Россия заявила о похищении трех своих граждан на территории Мьянмы, которые, по предварительной информации, находились в стране для работы в мошеннических кол-центрах.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Мьянме.

    Согласно информации, об этом стало известно после обращений от их родственников и знакомых.

    "По всем случаям направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы. С целью оперативного поиска и оказания помощи российским гражданам посольство поддерживает контакт с местными органами власти", - говорится в сообщении.

    Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число.

    Россия Мьянма похищения граждан мошенники Таиланд
    Myanmada üç Rusiya vətəndaşı oğurlanıb
    Russia reports abduction of three of its citizens in Myanmar

    Последние новости

    11:31

    Назван объем инвестиций членов MÜSİAD в экономику Азербайджана

    Бизнес
    11:30

    Министр: Энергетика и горнодобыча остаются ключевыми направлениями азербайджанских инвестиций в Пакистан - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:29

    Азербайджан увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 7%

    Энергетика
    11:28

    АБР намерен ускорить инвестиции частного сектора в природные решения в Азербайджане

    Финансы
    11:28

    В России школьник напал с ножом на других учащихся, есть раненые

    Другие страны
    11:26

    В Азербайджане вдвое увеличилось производство ветровой энергии

    Энергетика
    11:25

    Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: один погибший и 6 раненых

    Другие страны
    11:22

    АБР одобрил два проекта техпомощи для Азербайджана

    Финансы
    11:20

    В Азербайджане задержан мужчина, собравший 200 тыс. манатов, спекулируя на больных детях

    Происшествия
    Лента новостей