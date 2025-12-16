Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Центробанк выдал предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетности

    Финансы
    • 16 декабря, 2025
    • 10:39
    Центробанк выдал предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетности

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению предписания кредитным союзам Hacıoğlu и Yeni Daşkənd.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, причиной таких мер стало нарушение кредитными организациями требований финансовой отчетности.

    По данным регулятора, эти союзы не предоставили финансовую отчетность за III квартал 2025 года, что является прямым нарушением пункта 10.3 "Правил пруденциального регулирования кредитных союзов". В связи с этим Центробанк выдал обязательные к исполнению предписания о необходимости соблюдения сроков подачи отчетов.

    ЦБА кредитный союз
    AMB daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

    Последние новости

    11:31

    Назван объем инвестиций членов MÜSİAD в экономику Азербайджана

    Бизнес
    11:30

    Министр: Энергетика и горнодобыча остаются ключевыми направлениями азербайджанских инвестиций в Пакистан - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:29

    Азербайджан увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 7%

    Энергетика
    11:28

    АБР намерен ускорить инвестиции частного сектора в природные решения в Азербайджане

    Финансы
    11:28

    В России школьник напал с ножом на других учащихся, есть раненые

    Другие страны
    11:26

    В Азербайджане вдвое увеличилось производство ветровой энергии

    Энергетика
    11:25

    Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: один погибший и 6 раненых

    Другие страны
    11:22

    АБР одобрил два проекта техпомощи для Азербайджана

    Финансы
    11:20

    В Азербайджане задержан мужчина, собравший 200 тыс. манатов, спекулируя на больных детях

    Происшествия
    Лента новостей