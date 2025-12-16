Центробанк выдал предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетности
- 16 декабря, 2025
- 10:39
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению предписания кредитным союзам Hacıoğlu и Yeni Daşkənd.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, причиной таких мер стало нарушение кредитными организациями требований финансовой отчетности.
По данным регулятора, эти союзы не предоставили финансовую отчетность за III квартал 2025 года, что является прямым нарушением пункта 10.3 "Правил пруденциального регулирования кредитных союзов". В связи с этим Центробанк выдал обязательные к исполнению предписания о необходимости соблюдения сроков подачи отчетов.
