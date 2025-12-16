WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    AMB daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

    Maliyyə
    • 16 dekabr, 2025
    • 10:20
    AMB daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Hacıoğlu" və "Yeni Daşkənd" kredit ittifaqlarına icrası məcburi göstəriş verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kredit ittifaqları 2025-ci ilin III rübünə aid maliyyə hesabatlarını gecikmə ilə təqdim etdiyindən, "Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları"nın 10.3-cü bəndinin tələbi təmin edilməyib, bu səbəbdən "Kredit ittifaqına bank əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün lisenziya verilməsi Qaydası"nın 4.4.4-cü yarımbəndinin tələbləri rəhbər tutularaq, kredit itifaqlarına hesabatların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vaxtda təqdim edilməsi ilə bağlı icrası məcburi göstəriş verilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı kredit ittifaqları
    Центробанк выдал предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетности

