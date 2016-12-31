Правительство Китая полностью запретит продажу слоновой кости к концу 2017 года

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Китае к концу 2017 года будет введен полный официальный запрет на продажу и промышленную обработку слоновой кости.

Как передает Report, соответствующий документ принял Государственный совет КНР.

С 31 марта 2017 года правительство Китая начнет закрывать места продажи и промышленной переработки запрещенной продукции. К 31 декабря 2017 года данные меры должны будут приведены в действие на всей территории страны. Вводимый запрет на продажу слоновой кости распространяется в том числе и на онлайн-торговлю, говорится в документе.

Контроль за исполнением данного нормативно-правового акта вверяется министерству общественной безопасности, таможенной службе, министерству коммерции, управлению лесного хозяйства и другим ведомствам.