В результате пожара на студии аниме в Японии погибли 10 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 2

В здании студии по производству аниме в западном японском городе Киото, где произошел сильный пожар, спасателями обнаружены 10 тел, сообщает Report со ссылкой на Kyodo.

Предположительно, возгорание произошло из-за умышленного поджога.

На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Он также пострадал и в настоящее время находится в больнице.





*** 08:42

В результате пожара на студии по производству аниме в городе Киото погиб один человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об сообщает агентство Kyodo.

Еще несколько человек сейчас находятся без сознания. Всего сообщается о почти 40 пострадавших в результате происшествия.

*** 07:34

По меньшей мере 38 человек пострадали при пожаре, возникшем в студии по производству аниме в японском городе Киото.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что 10 из них - в тяжелом состоянии.

Возгорание произошло в трехэтажном здании, где расположен офис компании Kyoto Animation. По предварительным данным, к пожару привел поджог: на месте происшествия был задержан мужчина с канистрой бензина или керосина.